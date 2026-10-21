Militello, scoperta piantagione di cannabis nascosta tra gli ulivi: denunciato 54enne

Controlli dei Carabinieri nelle campagne di Militello in Val di Catania

Un’attenta attività investigativa, unita alla conoscenza del territorio e alla capacità di osservazione dei militari, ha permesso ai Carabinieri di individuare una coltivazione illegale di cannabis nelle campagne di Militello in Val di Catania e di denunciare, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, un 54enne del posto per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti. Durante le attività perlustrative nelle campagne della contrada Scordia Soprana, caratterizzate dalla presenza di uliveti e fichi d’India, i militari hanno percepito un forte odore riconducibile alla coltivazione di cannabis, elemento che li ha spinti ad approfondire immediatamente gli accertamenti.

L’intuizione investigativa si è rivelata decisiva. Gli uomini dell’Arma hanno individuato alcune piante di cannabis nascoste tra la vegetazione e, senza interrompere il controllo dell’area, hanno predisposto un servizio di osservazione, avvalendosi anche di strumenti per il controllo a distanza, con l’obiettivo di individuare chi si occupasse della coltivazione. La costante attività di monitoraggio ha consentito di documentare l’arrivo del 54enne, che, a bordo della propria autovettura, ha raggiunto il terreno agricolo e ha iniziato a raccogliere alcune infiorescenze dalle piante.

A quel punto, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, bloccando l’uomo e impedendogli di proseguire nell’attività. Hanno poi svolto un accurato rastrellamento del terreno, scoprendo altre piante nascoste in altre zone della proprietà, in particolare sotto gli alberi di ulivo e in prossimità del confine del fondo.

Le piante erano alte tra gli 80 e i 180 centimetri, ed alcune erano state piantumate ma non erano fiorite. A quel punto le verifiche sono state effettuate anche presso l’abitazione di paese del 54enne, dove è stata trovata marijuana già essiccata e un barattolo contenente semi di canapa indica, chiaro indizio che l’uomo intendeva ampliare la coltivazione illegale.

L’operazione ha permesso di interrompere la coltivazione illecita e di documentare l’attività svolta all’interno del terreno agricolo, confermando l’importanza dei controlli condotti dall’Arma anche nelle aree rurali, dove la vegetazione locale può essere utilizzata per nascondere piantagioni illegali.

Ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva, il 54enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per coltivazione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990.