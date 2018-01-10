MILITELLO VAL DI CATANIA: Commemorazione 2° anniversario scomparsa Appuntato Scelto Gianluca SCIANNACA

Nella giornata di ieri, in Militello Val di Catania, è stato commemorato il 2° Anniversario dalla scomparsa dell’Appuntato Scelto M.O.V. dell’Arma Gianluca SCIANNACA.

Il militare, nel pomeriggio del 9 gennaio 2016 a Ramacca, con il Comandante di Stazione ed un commilitone interveniva all’interno di un’abitazione ove era stato segnalato un furto. Durante la ricerca degli autori del reato all’interno dello stabile, nell’ispezionare il sottotetto nel quale era presente un lucernario sovrastante la tromba delle scale, una delle lastre di vetro cedeva sotto il peso del militare che precipitava da un’altezza di circa 12 metri, decedendo a causa delle gravissime ferite riportate.La cerimonia si è svolta con la deposizione di una corona di fiori sulla tomba del militare, alla presenza di un picchetto d’onore e successivamente con la celebrazione della Santa Messa a suffragio nella Chiesa di San Benedetto.Alla cerimonia, con i familiari del militare, hanno partecipato il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Gen. B. Riccardo GALLETTA, Il Comandante Provinciale di Catania, Col. Raffaele COVETTI, i Comandanti delle Compagnie di Palagonia e Caltagirone, i Sindaci di Militello in Val di Catania e Ramacca, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Scordia, Raddusa, Vizzini, Caltagirone, Grammichele e Francofonte e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.