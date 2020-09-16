MILITELLO VAL DI CATANIA. AGGREDISCE UNA BAMBINA SOLO PERCHÉ GIOCANDO IN STRADA LO INFASTIDIVA: IDENTIFICATO E DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Militello Val di Catania hanno denunciato un 62enne del posto, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate.L’uomo, infastidito dagli schiamazzi di alcun...

I Carabinieri della Stazione di Militello Val di Catania hanno denunciato un 62enne del posto, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate.

L’uomo, infastidito dagli schiamazzi di alcuni bambini intenti a giocare, è sceso in strada aggredendo una bambina di soli 10 anni, nonché la nonna di quest’ultima accorsa in aiuto della nipotina.

Le vittime sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari del locale nosocomio che hanno riscontrato: alla bambina “ferita lacero contusa regione sopraciliare dx, contusione con ematoma nella regione fronto-temporale sx e contusione al 1° dito della mano sx”, con prognosi di giorni 15 s.c.“; mentre alla nonna “contusione escoriata al gomito dx e contusione alla regione lombosacrale”, con prognosi di giorni 10 s.c.