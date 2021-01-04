MILITELLO VAL DI CATANIA: Beccato mentre carica materiale in auto

I Carabinieri della Stazione di Militello Val di Catania hanno arrestato nella flagranza il 54enne Antonino MAGGIORE del posto, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.Sempre più incisiva l’az...

I Carabinieri della Stazione di Militello Val di Catania hanno arrestato nella flagranza il 54enne Antonino MAGGIORE del posto, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Sempre più incisiva l’azione dell’Arma territoriale nel contrastare i reati predatori nelle aree rurali.

Difatti, i militari di pattuglia in contrada Porto Salvo, agro di Militello Val di Catania, procedevano al controllo di un’autovettura ferma sul ciglio della strada, avendo notato l’uomo mentre era intento a caricare sull’auto 2 ruote di uno scooter e delle taniche di benzina.

I successivi accertamenti consentivano di acclarare che il citato materiale era stato appena rubato da un casolare ubicato nelle vicinanze e che a poca distanza dallo stesso vi erano un compressore e una carriola pronti ad essere caricati nella macchina del ladro.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, un pensionato del luogo, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.