MILITELLO VAL DI CATANIA: OCCULTAVA NEL CASOLARE DROGA E CARTUCCE, ARRESTATO

I carabinieri della locale Stazione e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” hanno arrestato nella flagranza Giovanni Nicolò Straniero, 27 anni, del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di munizionamento nonché furto aggravato.

Durante una battuta nelle zone agresti di Militello Val di Catania, precisamente in Contrada Linziti, i militari hanno proceduto ad ispezionare il casolare abitato dal giovane militellese. Gli operanti, previa accurata perquisizione, tra la cucina e il bagno, hanno rinvenuto e sequestrato tre distinte buste di plastica contenenti complessivamente oltre 200 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e 30 cartucce cal.32. I carabinieri hanno altresì accertato che il reo aveva allacciato il contatore privato alla rete elettrica pubblica. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari nell’abitazione di un familiare.