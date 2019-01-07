I Carabinieri della locale Stazione, in località “Fildidonna” di Militello Val di Catania, hanno arrestato nella flagranza Rudi CASTRO cl.72 ed il figlio Piero Orazio cl.93, poiché ritenti responsabil...

I Carabinieri della locale Stazione, in località “Fildidonna” di Militello Val di Catania, hanno arrestato nella flagranza Rudi CASTRO cl.72 ed il figlio Piero Orazio cl.93, poiché ritenti responsabili del concorso in furto aggravato, attentato alla sicurezza dei trasporti, ricettazione e, per il solo padre, reiterazione nel biennio della guida senza patente.

Militello Val di Catania: Travestiti da operai saccheggiano linea ferrata Caltagirone – Lentini, due arresti

L’altra notte, approfittando dei lavori di manutenzione in atto sulla tratta ferroviaria che collega Caltagirone a Lentini (SR), i due, muniti di attrezzatura ed indossando degli indumenti da lavoro molto simili a quelli utilizzati dagli operai della ditta autorizzata ad effettuare le opere manutentive, hanno smontato del materiale ferroso (dadi e bulloni) dai binari mettendo a rischio la sicurezza dei treni su quel tratto di linea.Oltre all’attrezzatura e agli indumenti, i Carabinieri hanno sequestrato una Fiat Panda, a bordo della quale i due erano giunti sul posto, risultata rubata a Catania il 30 luglio 2018 alla quale avevano apposto una targa appartenente ad un’altra autovettura “pulita”.Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.