Million Day, quinta vincita da un milione di euro a Mazzarrone

illion Day, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, si conferma un gioco di successo.Dopo aver toccato per ben cinque volte diverse zone del nostro paese, la fortuna ha fatto tappa in po...

illion Day, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, si conferma un gioco di successo.

Dopo aver toccato per ben cinque volte diverse zone del nostro paese, la fortuna ha fatto tappa in pochi giorni per la seconda volta in provincia di Catania.

Infatti, nell’estrazione di ieri, 13 marzo, la dea bendata ha baciato un giocatore di Mazzarrone, in provincia di Catania, che ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti realizzando così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando 1 euro.

I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 9, 16, 19, 31 e 53.

La vincita è stata realizzata presso la ricevitoria della sig.ra Patrizia Pepi, via Botteghelle 65.

Ad un mese dal lancio, il Million Day ha regalato vincite in tutta Italia per oltre 12 milioni 900 mila euro.

Inoltre, l’ammontare delle vincite di seconda categoria, finora distribuite, sono arrivate ad oltre 1.300