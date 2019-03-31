MILO: CICLISTA CADE IN UNA SCARPATA, MESSO IN SALVO DA ELICOTTERO DEI POMPIERI

Alle ore 12.30 la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania ha allertato l'elicottero AB 412 in servizio presso il Reparto Volo di Fontanarossa per il soccorso sulll'Etna, in località Milo (Catan...

Alle ore 12.30 la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania ha allertato l'elicottero AB 412 in servizio presso il Reparto Volo di Fontanarossa per il soccorso sulll'Etna, in località Milo (Catania), di un ciclista caduto in una scarpata.

Sul luogo si era già recato personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Riposto e personale del 118, ma si è reso necessario l'intervento dell'elicottero che è riuscito ad atterrare e ha fatto salire a bordo l'infortunato, posizionato in una barella spinale.

Il ciclista è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania e affidato alle cure del personale sanitario.