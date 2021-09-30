MILO OMAGGIA FRANCO BATTIATO E LUCIO DALLA: UNA SCULTURA RAFFIGURA I DUE CANTAUTORI

Sarà Placido Calì, 43 anni, a realizzare la statua raffigurante Lucio Dalla e Franco Battiato, omaggio ai due artisti scomparsi della città di Milo, nel Catanese. L'iniziativa è della Pro Loco con il...

Sarà Placido Calì, 43 anni, a realizzare la statua raffigurante Lucio Dalla e Franco Battiato, omaggio ai due artisti scomparsi della città di Milo, nel Catanese. L'iniziativa è della Pro Loco con il patrocinio del Comune, dell'Unpli, del Parco dell'Etna, della Fondazione Lucio Dalla di Bologna ed il parere favorevole della famiglia Battiato.

"Il progetto nasce due anni fa - spiega Alfredo Cavallaro, presidente della Pro Loco di Milo - dall'idea di realizzare una statua che raffigurasse Lucio Dalla, scomparso dieci anni fa.

Nel frattempo ci lascia anche Franco Battiato e il progetto si trasforma. Pensiamo così di realizzare una statua che rappresenti entrambi gli artisti, a fianco ad un pianoforte.

Sarà collocata nella piazza Belvedere di Milo e sarà interattiva. A realizzarla sarà Placido Calì su bozzetto dell'artista Gianfranco La Pira".

La statua, che sarà collocata nell'estate 2022, vedrà Lucio Dalla seduto al pianoforte, con lo sguardo rivolto verso il mare e Franco Battiato in piedi che guarda l'Etna. Sarà la Fonderia Nolana di Nola, in provincia di Napoli, officina artistica specializzata in opere scultoree da quattro generazioni, a realizzare materialmente la statua che sarà alta 1,85 metri e lunga 1,45 metri.

"Per Milo è un'iniziativa importante - afferma il sindaco Alfio Cosentino - e per questo ringrazio la Pro Loco che se ne è fatta promotrice. Sono sicuro che ne risentirà positivamente tutta la comunità".

"Non potevamo mancare oggi - ha detto il presidente dell'Unpli, Antonino La Spina - davanti al coraggio di una Pro Loco, come quella di Milo e del suo presidente Alfredo Cavallaro, che ha immaginato un'opera per rendere omaggio a due grandissimi personaggi che hanno dato lustro a quest'area e che meritano di restare in questa bellissima piazza per tutti coloro che vorranno venirli a visitare".

