Minaccia di morte il padre per avere dei soldi: bloccato dai carabinieri

L'uomo ha pure provato a incendiargli l'auto

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato, in flagranza, un 31enne pregiudicato paternese e già sottoposto all'obbligo di firma, per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. E' stato il povero genitore, un pensionato di 68 anni, a chiedere aiuto al 112 dopo che il figlio, che non abita con il padre, pur di ottenere del denaro, dalle minacce di morte era passato a cospargergli l'auto di benzina per darle fuoco. Sul luogo è intervenuta immediatamente una gazzella del pronto intervento i cui militari sono riusciti, dopo una breve colluttazione, a bloccare ed ammanettare l'uomo. L'arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato ristretto ai domiciliari.