Minaccia di postare foto hard della ex per avere rapporti con lei - Arrestato

Non sopportava la fine della storia con la ex, almeno dal punto di vista sessuale, così dopo una serie di minacce per nulla velate ha deciso di darle appuntamento per avere rapporti.

Solo che oltre alla donna, il 35enne ha trovato pure i carabinieri della Compagnia di Augusta.

E così durante la notte a Carlentini, paese al confine con Catania, un catanese è stato arrestato in flagranza del reato di tentata violenza sessuale poiché al termine della relazione sentimentale con una donna del luogo, tramite minacce telefoniche, pretendeva di continuare ad avere rapporti sessuali con la vittima minacciandola che, in caso contrario, avrebbe pubblicato sul web delle sue foto svestita scattate durante i loro incontri.

Alcuni giorni fa la ex, incalzata dalle continue minacce dell’uomo, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che hanno predisposto uno specifico servizio di osservazione e all'appuntamento tanto desiderato dall'uomo si sono fatti trovare con le manette.

Dichiarato in arresto, il 35enne è stato portato ai domiciliari così come disposto dal pubblico ministero di turno.

