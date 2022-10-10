MINEO, APPOSTI I SIGILLI SU UNA DISCARICA ABUSIVA DI AUTOVETTURE FUORI USO: DENUNCIATI I TRE PROPRIETARI DEL FONDO

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio, specialmente nelle aree rurali, da parte dell’Arma dei Carabinieri. I Militari della Compagnia di Palagonia, nel quadro delle attività fina...

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio, specialmente nelle aree rurali, da parte dell’Arma dei Carabinieri. I Militari della Compagnia di Palagonia, nel quadro delle attività finalizzate all’accertamento ed alla repressione dei reati ambientali, infatti, hanno individuato un terreno di proprietà privata di circa 300 metri quadrati adibito a discarica incontrollata di rifiuti speciali e, in particolare, di autovetture fuori uso.

I primissimi accertamenti hanno consentito di acclarare, oltre alla mancanza di qualsiasi titolo per la gestione dei rifiuti, che i veicoli risultavano abbandonati da almeno un anno e solo recentemente sono venuti allo scoperto complice il diserbamento di parte dell’area in questione.

I veicoli, lasciati a diretto contatto con il terreno, si presentavano, tra l’altro, in pessime condizioni con parti meccaniche smontate, quadri elettrici inservibili, vetri e finestrini rotti, pertanto inequivocabilmente destinati alla definitiva dismissione in condizioni tali da attentare all’integrità di un territorio a forte vocazione agricola.

Il terreno su cui i Carabinieri hanno rinvenuto i rifiuti è stato pertanto sottoposto a sequestro e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Caltagirone i tre proprietari per aver illecitamente realizzato una discarica di rifiuti speciali, reato previsto e duramente sanzionato dal Testo Unico dell’Ambiente.