MINEO, AUTOBUS VA A FUOCO LUNGO LA STATALE: IL CONDUCENTE METTE IN SALVO I 19 PASSEGGERI

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti sulla SS 417 al km 37, sul territorio del comune di Mineo (CT), per l'incendio di un bus di linea che trasportava 19 persone, messe tutte in salvo dall'autista, prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo.

Sul posto sono state inviate la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia, già impegnata su un altro intervento poco distante, un'autobotte dalla Sede Centrale e l'autovettura del tecnico di servizio.

L'incendio, le cui cause sono da accertare, è stato spento dai vigili del fuoco giunti sul posto.

Non sono state segnalate persone ferite, ustionate o intossicate dal fumo.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi sono ancora in corso e sul posto sono presenti anche i Carabinieri del locale Comando di Stazione.