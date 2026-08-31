Mineo, blitz dei Carabinieri in un’azienda agricola: titolare denunciato e maxi multa sulla sicurezza

I Carabinieri della stazione di Mineo, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, a personale dell’Ufficio tecnico e della Polizia Municipale di Mineo hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda agricola ubicata nella periferia del comune di Mineo al termine del quale, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato il titolare.

In particolare, gli operanti hanno accertato che, all’interno dell’azienda, il titolare, un 54enne del posto, non aveva adottato disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi da lavori non elettrici in vicinanza di linee e impianti elettrici con parti attive non protette.

Tale condotta, in violazione del D. Lgs 81/2008, ha comportato l’applicazione di un'ammenda dell’importo di € 2.278,14 ed ha fatto scattare per il 54enne anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria, e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva

Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) è la principale e più importante norma italiana in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori.