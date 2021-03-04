MINEO. DENUNCIATI DUE CATANESI IN TRASFERTA, ERANO PRONTI A RAZZIARE UN AGRUMETO

I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno denunciato due catanesi di 29 e 44 anni, già gravati da precedenti specifici, poiché ritenuti responsabili di porto di oggetti atti ad offendere, porto ingi...

I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno denunciato due catanesi di 29 e 44 anni, già gravati da precedenti specifici, poiché ritenuti responsabili di porto di oggetti atti ad offendere, porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso e ricettazione.

Sempre più efficace l’azione dei carabinieri nel contrastare i reati predatori nelle aree rurali della provincia etnea. I militari, proprio la scorsa notte, lungo la S.P. 181, hanno proceduto al controllo di una Ford Focus in uso al 29enne e una Fiat Stilo in uso al complice, entrambe parcheggiate nei pressi del cancello d’ingresso di una azienda agricola del luogo.

L’immediata perquisizione eseguita sui veicoli ha consentito di rinvenire e sequestrare del materiale normalmente utilizzato per “raccogliere” elevate quantità di agrumi, di seguito meglio descritto: 1 smerigliatrice angolare, 2 paia di guanti, una tenaglia, 31 sacchi di iuta, 3 torce elettriche, 6 casacche.

Le autovetture sono state sottoposte a sequestro per la mancanza di copertura assicurativa, mentre la Fiat Stilo anche a sequestro penale poiché è risultata essere oggetto di furto perpetrato il 10 dicembre scorso a Misterbianco.

Per i due soggetti è stata avanzata la proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio.