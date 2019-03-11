MINEO: FATTI BRILLARE PROIETTILI RISALENTI AL SECONDO CONFLITTO MONDIALE

Sabato mattina i Carabinieri dell’Aliquota Artificieri del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti in un fondo agricolo privato di contrada Guzza a Vizzini, dov’erano stati rinvenuti 35 proiet...

Sabato mattina i Carabinieri dell’Aliquota Artificieri del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti in un fondo agricolo privato di contrada Guzza a Vizzini, dov’erano stati rinvenuti 35 proiettili inesplosi modello 1939 utilizzati durante la seconda guerra mondiale.

Gli specialisti dell’Arma hanno posto in sicurezza le munizioni organizzando, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria di Caltagirone, le operazioni per il trasporto e il successivo brillamento delle stesse.

Le operazioni si sono concluse con successo questa mattina all’interno di una cava a Mineo.