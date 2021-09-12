MINEO. PICCHIA LA COMPAGNA IN AUTO E FUGGE VIA A PIEDI: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno arrestato un 48enne del posto, ritenuto responsabile di atti persecutori, violenza privata e lesioni personali aggravate.L’equipaggio della pattuglia era im...

L’equipaggio della pattuglia era impegnato in un servizio perlustrativo allorché, mentre stava transitando in via Tenente Cappellano Ialuna, ha notato una donna che dopo aver bloccato la sua autovettura al centro della carreggiata, ha loro gridato <<… aiutatemi sono appena stata picchiata dal mio ex fidanzato che si sta allontanando a piedi!!! …>>.

Immediatamente i militari hanno soccorso la donna che ha indicato loro il presunto autore delle percosse che si stava allontanando, consentendo così loro di poterlo immediatamente bloccare per le opportune verifiche a seguito delle quali è risultato che l’uomo aveva poco prima avuto un comportamento violento nei suoi confronti, come poi documentato da personale del 118 intervenuto che ha verificato “vari graffi e rossori regione del collo, spalla destra, arto superiore destro”.

A seguito dei successivi accertamenti come denunciato dalla vittima è emerso che l’uomo, nei confronti della sua fidanzata, teneva un comportamento associato a violenze psicologiche che, proprio quel, giorno, erano culminate in una violenta aggressione fisica.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari. (g/t)