MINEO:ZIO E NIPOTE (MINORENNE) ARRESTATI, NELL’OVILE OCCULTAVANO 7 KG DI MARIJUANA

I Carabinieri della Stazione di Mineo e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” hanno arrestato nella flagranza un 43enne ed il nipote di 17 anni, entrambi del posto, poiché ritenuti responsabili di coltivazione illecita e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, durante una delle numerose battute eseguite nelle zone rurali della provincia etnea, i militari hanno sorpreso zio e nipote intenti ad irrigare un fondo agricolo di Contrada Nicchiara – agro di Mineo - coltivato a canapa indiana, composto da circa 60 piante.

Nell’approfondire l’ispezione dei luoghi, gli operanti, all’interno di un casolare con annesso ovile, hanno rinvenuto circa 7 Kg della medesima sostanza stupefacente, già essiccata e pronta per essere dosata e posta in commercio.

La droga è stata posta sotto sequestro mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati rispettivamente nel carcere di Caltagirone e presso il centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.