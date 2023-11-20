MINICAR CONTRO IL MURO, FERITA 14 ENNE

Incidente stradale nella giornata di oggi, 20 Novembre 2023 in via delle Sciare a San Giovanni la Punta.L'incidente ha coinvolto una Minicar guidata da una quattordicenne residente a Scordia. Le cause...

Incidente stradale nella giornata di oggi, 20 Novembre 2023 in via delle Sciare a San Giovanni la Punta.

L'incidente ha coinvolto una Minicar guidata da una quattordicenne residente a Scordia.

Le cause dell'accaduto sono al vaglio delle autorità.

Nel corso dell'incidente, il veicolo ha violentemente impattato contro un muro, causando danni significativi e compromettendo anche un tubo del gas.

La giovane conducente è stata prontamente soccorsa e trasportata all'Ospedale San Marco di Catania per le cure necessarie.

Gli interventi sul luogo dell'incidente sono stati molteplici e coordinati. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del mezzo, mentre i Vigili Urbani hanno eseguito i dovuti rilievi di legge per stabilire la dinamica dell'evento.

Parallelamente, i tecnici del gas sono stati chiamati per ripristinare la tubatura danneggiata durante l'incidente, al fine di evitare rischi aggiuntivi.