MINICAR E FIAT UNO SI SCONTRANO A BELPASSO: FORTUNATAMENTE NESSUN FERITO GRAVE

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in Via Pantano, nei pressi della rotonda del centro commerciale di Valcorrente a Belpasso.

Per cause ancora da accertare, una minicar e una Fiat Uno si sono scontrate. L'impatto, seppur violento, non ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrere i feriti.

Fortunatamente, nessuno ha riportato gravi traumi. Il traffico in quel tratto ha subito leggeri rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso da parte delle forze dell'ordine.

Sul posto le autorità hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.