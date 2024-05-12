MINICAR E FIAT UNO SI SCONTRANO A BELPASSO: FORTUNATAMENTE NESSUN FERITO GRAVE
Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in Via Pantano, nei pressi della rotonda del centro commerciale di Valcorrente a Belpasso.
Per cause ancora da accertare, una minicar e una Fiat Uno si sono scontrate. L'impatto, seppur violento, non ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrere i feriti.
Fortunatamente, nessuno ha riportato gravi traumi. Il traffico in quel tratto ha subito leggeri rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso da parte delle forze dell'ordine.
Sul posto le autorità hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.