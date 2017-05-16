Minimarket della droga in casa: Arrestato pusher a Nicolosi.

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 32enne Davide SCAVO, di Nicolosi, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacen...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 32enne Davide SCAVO, di Nicolosi, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una breve ma proficua attività info-investigativa ha portato ieri sera gli uomini del Nucleo Operativo a fare irruzione nell’abitazione dell’uomo, dove previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 20 grammi circa di droga - nelle tre varietà cocaina, hashish e marijuana - un bilancino di precisione nonché 220 euro in contanti, ritenuti l’illecito guadagno per la vendita delle sostanze stupefacenti.

L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.