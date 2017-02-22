95047

Ministero della Salute, stop alla vendita dei crostini "C'è un corpo estraneo"

il numero dei lotti ritirati dal mercato

22 febbraio 2017 21:25
Arriva lo stop da parte del Ministero della Salute che dispone il ritiro dal mercato dei crostini prodotti dalla San Giorgio srl con sede dello stabilimento alla via Per Ospitaletto 29/31 -25046- Cazzago San Martino (BS) , per la possibile presenza di corpo estraneo

CROSTINI - PRODOTTO DA FORNO TOSTATO E FRITTO

selex
PRODOTTO DA FORNO TOSTATO E FRITTO SELEX

LOTTO 065016 - SCADENZA 17/08/17

LOTTO 045116 - SCADENZA 22/08/17

LOTTO 015116 - SCADENZA 19/08/17

LOTTO 010417 - SCADENZA 23/09/17

 

