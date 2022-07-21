MINISTERO SALUTE,OGGI 14 CITTÀ DA BOLLINO ROSSO,16 VENERDÌ. A CATANIA BOLLINO GIALLO
Le città da bollino rosso per il rischio elevato di ondate di calore passeranno dalle 9 di ieri alle 14 di oggi e alle 16 di venerdì.Bollino rosso, e lo manterranno per i prossimi due giorni, sono: Bo...
Le città da bollino rosso per il rischio elevato di ondate di calore passeranno dalle 9 di ieri alle 14 di oggi e alle 16 di venerdì.
Bollino rosso, e lo manterranno per i prossimi due giorni, sono: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma.
Mentre domani, l'allerta rosso si estenderà anche a Verona e Trieste. E' quanto indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che monitora quotidianamente 27 città capoluogo di provincia.
METEO SICILIA
Afa da bollino giallo e rischio incendi alto caratterizzeranno anche la giornata di oggi, giovedì 21 luglio, in Sicilia. L’anticiclone, infatti, continua a stringere la morsa sull’isola con nuove ondate di calore.
L’avviso 149 della protezione civile regionale indica infatti caldo da bollino giallo a Palermo, Catania e Messina.
Nel capoluogo siciliano sono previsti 34 gradi ti temperatura massima percepita. Nel capoluogo etneo e nella Città dello Stretto, invece, sono previsti 36 gradi di massima percepita.
Il canovaccio si dovrebbe ripetere anche per domani, venerdì 22 luglio: bollino giallo a Palermo con 34 gradi percepiti, 37 a Catania ed a Messina.