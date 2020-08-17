MINORE DI BELPASSO DENUNCIATO: ALLA GUIDA DELL’AUTO DELLA MADRE NON SI FERMA ALL’ALT

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno denunciato un 17enne di Belpasso, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.In piena notte, dopo essersi i...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno denunciato un 17enne di Belpasso, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

In piena notte, dopo essersi impossessato delle chiavi della Smart For Two di proprietà della madre, peraltro priva di copertura assicurativa, è salito a bordo dell’auto per farsi un lungo giro che lo ha visto valicare i confini del proprio comune di residenza, come dimostrato dai militari di pattuglia che gli hanno imposto l’alt in via Dei Vespri a Misterbianco

Ordine disatteso dal giovane conduttore che ha costretto i militari ad inseguirlo a velocità sostenuta fino in via Garibaldi, luogo in cui sono riusciti a bloccarlo ed identificarlo. L’autovettura è stata posta sotto sequestro.