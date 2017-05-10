MINORENNE ARRESTATO PER RAID ALLE COLONNINE “SOSTARE”

L’episodio clou è avvenuto nella notte del 7 gennaio scorso in Via Cimarosa, a pochi passi dalla Villa Bellini, quando veniva registrato l’ennesimo attacco ad un parcometro della Società “Sostare”. Il...

L’episodio clou è avvenuto nella notte del 7 gennaio scorso in Via Cimarosa, a pochi passi dalla Villa Bellini, quando veniva registrato l’ennesimo attacco ad un parcometro della Società “Sostare”. Il criminale, utilizzando del materiale esplodente, aveva scardinato la colonnina per poi rubarne i circa 200 euro contenuti all’interno.

Sul posto erano intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante, che con estrema professionalità scandagliarono tutta la zona circostante acquisendo ogni minimo elemento utile alle indagini - riprese video, testimonianze e rilievi tecnici – riuscendo a seguire delle tracce che pian piano hanno condotto alla identificazione del malvivente – un catanese di 17 anni - che proprio quella notte piazzò l’esplosivo per poi razziare il denaro.

Il quadro probatorio raffigurato dagli investigatori dell’Arma nei confronti del minore, condiviso appieno dal magistrato titolare del fascicolo, è stato oggetto di una richiesta di misura restrittiva avanzata al G.I.P. del Tribunale dei Minorenni di Catania che, pronunciandosi favorevolmente, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di danneggiamento e furto aggravato.

Misura eseguita ieri sera dagli uomini del Nucleo Operativo di Piazza Dante in una comunità per minorenni di Campobello di Licata (AG), luogo in cui il 17enne era relegato per pregressi reati contro il patrimonio.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato all’Istituto Penale per Minorenni di Catania Bicocca.

https://www.youtube.com/watch?v=c2bgJIyZOek&feature=youtu.be