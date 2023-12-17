MINORENNI ALLA GUIDA DI MOTOCICLO RUBATO A MISTERBIANCO: ARRESTATI E DENUNCIATI

Nel pomeriggio del 12 dicembre scorso, è giunta una segnalazione alla locale Sala Operativa da parte di un utente che ha comunicato di aver notato due giovani – dei quali forniva dettagliate descrizio...

Nel pomeriggio del 12 dicembre scorso, è giunta una segnalazione alla locale Sala Operativa da parte di un utente che ha comunicato di aver notato due giovani – dei quali forniva dettagliate descrizioni – a bordo del proprio motociclo asportatogli il giorno precedente in località Misterbianco.

Pertanto, è stata diramata la nota alla volante di zona che, grazie alla certosina conoscenza del territorio, hanno subito intercettato e bloccato, in piazza San Pio X, i due giovani alla guida del veicolo indicato. I due giovani bloccati, venivano identificati per due soggetti minorenni, uno dei quali con precedenti di polizia per furto aggravato e ricettazione.

Il motociclo veniva consegnato al legittimo proprietario, mentre i due minori – previe interlocuzioni con P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni – venivano denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione e, dopo le formalità di rito, affidati ai rispettivi genitori.