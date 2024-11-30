Minorenni in manette a Catania: 14 e 15 anni, arrestati per spaccio su scooter con droga e contanti

Due minorenni sono stati sorpresi dalla Polizia di Stato con la marijuana in tasca. Ad individuare i due giovanissimi pusher, rispettivamente di 14 e 15 anni, sono stati i Falchi della Squadra Mobile...

I poliziotti hanno notato i due giovanissimi a bordo di uno scooter, in piazza Papa Giovanni XXIII, senza casco e con un’andatura particolarmente sospetta; infatti, procedevano lentamente, guardandosi intorno, come se stessero cercando qualcuno. In particolare, è stato notato il conducente intento a guardare sul telefono cellulare una mappa stradale, mentre il passeggero, con il capo coperto dal cappuccio del giubbotto, guardava continuamente in diverse direzioni.

Per questo strano atteggiamento, i due minorenni sono stati fermati e sottoposti a controllo, in un clima di particolare agitazione da parte di entrambi, con il 14enne che teneva stretto un borsello.

Ritenendo che potessero nascondere qualcosa, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione del borsello, tenuto a tracolla, trovando due bustine contenenti marijuana, per un totale di 11 grammi, e una ingente somma di denaro, di oltre 1200 euro in banconote. Anche l’altro minore teneva stretto un borsello, al cui interno sono state trovate altre dieci bustine di marijuana, del peso complessivo di 50 grammi.

La droga è stata sequestrata e i due minori sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; dopo le formalità di rito i due ragazzini sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti a Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha successivamente convalidato l’arresto.