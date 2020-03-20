95047

MIRABELLA IMBACCARI: ESCE DI CASA PER COMPRARE I “GRATTA E VINCI”, DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Mirabella Imbaccari (CT) hanno denunciato un 32enne del posto per inosservanza alle disposizioni governative in materia di contenimento del COVID-19.Le limitazioni dove...

20 marzo 2020 19:51
I Carabinieri della Stazione di Mirabella Imbaccari (CT) hanno denunciato un 32enne del posto per inosservanza alle disposizioni governative in materia di contenimento del COVID-19.

Le limitazioni doverosamente imposte alla popolazione spesso, purtroppo, vengono mal digerite da persone che poco interesse nutrono nella salvaguardia della propria ed altrui salute.

I militari nei numerosi controlli effettuati sul territorio si sono imbattuti nell’uomo che si aggirava per le vie cittadine alla ricerca di un biglietto “gratta e vinci”!

Si, è stata proprio questa la risposta fornita dall’uomo ai militari che non hanno potuto far altro che denunciarlo all’Autorità Giudiziaria, non prima però d’avergli evidenziato la necessità di stare a casa per tutelare la pubblica incolumità.

