MIRABELLA IMBACCARI, LITIGANO IN PIAZZA ARMATI DI ASCIA E MANNAIA: UNO VIENE ARRESTATO, L’ALTRO FINISCE IN OSPEDALE

07 aprile 2024 16:53
Momenti di tensione tra i cittadini di Mirabella Imbaccari, quando intorno alle 21 in piazza Vespri, per futili motivi, un 29enne ed un 42enne del posto sono venuti alle mani.

A seguito di una segnalazione da parte di una cittadina, i Carabinieri venivano a conoscenza di una lite tra due uomini, uno dei quali brandiva un’ascia.

L’arrivo sul posto della pattuglia della Sezione Radiomobile e del personale della locale Stazione Carabinieri è stato immediato.

Le attività d’indagine dei Carabinieri di Mirabella Imbaccari hanno consentito di identificare il soggetto indiziato di aver adoperato l’ascia per aggredire il contendente e di rintracciare l’altro uomo, che nel frattempo si è scoperto fosse anch’egli armato, nello specifico di una mannaia, il quale si era recato al pronto soccorso dell’Ospedale di Caltagirone, con una frattura all’omero e varie ferite sul corpo provocate da un’arma da taglio. La prognosi rilasciata dai medici è stata di 30 giorni.

Inoltre, dopo un’accurata ispezione dei luoghi, sono state ritrovate e sequestrate dai militari sia l’accetta che la mannaia, usate con ogni probabilità dai due facinorosi.

Sulla scorta di quanto ricostruito, pertanto, il 29enne è stato arrestato e l’Autorità Giudiziaria ne ha convalidato l’arresto, applicando gli arresti domiciliari.

