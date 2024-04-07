MIRABELLA IMBACCARI, LITIGANO IN PIAZZA ARMATI DI ASCIA E MANNAIA: UNO VIENE ARRESTATO, L’ALTRO FINISCE IN OSPEDALE

Momenti di tensione tra i cittadini di Mirabella Imbaccari, quando intorno alle 21 in piazza Vespri, per futili motivi, un 29enne ed un 42enne del posto sono venuti alle mani.A seguito di una segnalaz...

Momenti di tensione tra i cittadini di Mirabella Imbaccari, quando intorno alle 21 in piazza Vespri, per futili motivi, un 29enne ed un 42enne del posto sono venuti alle mani.

A seguito di una segnalazione da parte di una cittadina, i Carabinieri venivano a conoscenza di una lite tra due uomini, uno dei quali brandiva un’ascia.

L’arrivo sul posto della pattuglia della Sezione Radiomobile e del personale della locale Stazione Carabinieri è stato immediato.

Le attività d’indagine dei Carabinieri di Mirabella Imbaccari hanno consentito di identificare il soggetto indiziato di aver adoperato l’ascia per aggredire il contendente e di rintracciare l’altro uomo, che nel frattempo si è scoperto fosse anch’egli armato, nello specifico di una mannaia, il quale si era recato al pronto soccorso dell’Ospedale di Caltagirone, con una frattura all’omero e varie ferite sul corpo provocate da un’arma da taglio. La prognosi rilasciata dai medici è stata di 30 giorni.

Inoltre, dopo un’accurata ispezione dei luoghi, sono state ritrovate e sequestrate dai militari sia l’accetta che la mannaia, usate con ogni probabilità dai due facinorosi.

Sulla scorta di quanto ricostruito, pertanto, il 29enne è stato arrestato e l’Autorità Giudiziaria ne ha convalidato l’arresto, applicando gli arresti domiciliari.