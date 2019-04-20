"MIRACOLO" A CALTANISSETTA, TENTA IL SUICIDIO LANCIANDOSI DAL 6° PIANO MA I FILI DELLA BIANCHERIA LO SALVANO

Si lancia dal sesto piano ma i fili della biancheria lo salvano.Un vero e proprio miracolo quello accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 a Caltanissetta in via Fasci Sicilani dove un uomo di 64 anni...

Si lancia dal sesto piano ma i fili della biancheria lo salvano.

Un vero e proprio miracolo quello accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 a Caltanissetta in via Fasci Sicilani dove un uomo di 64 anni aveva deciso di farla finita.

La caduta dal sesto piano del 64enne è stata attutita dai fili della biancheria, che era stesa di sotto, dove l’uomo è rimbalzato più volte.

L’impatto con il suolo, infatti, per fortuna non è stato devastante.

A raccontare quanto accaduto ai soccorritori del 118 è stata la moglie che non è riuscita ad evitare il gesto del marito.

L’uomo è stato trasportato in pronto soccorso dove sono state riscontrate varie fratture. Il 64enne è stato ricoverato in chirurgia ma non sarebbe in pericolo di vita