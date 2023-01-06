MIRACOLO IN CALIFORNIA, ILLESI DOPO UN VOLO DI 76 METRI CON L'AUTO

In California, un’auto con a bordo una famiglia di quattro persone è precipitata da un dirupo alto 76,7 metri. L’incidente è avvenuto in una zona vicina a San Francisco, famosa come “Scivolo del Diavo...

In California, un’auto con a bordo una famiglia di quattro persone è precipitata da un dirupo alto 76,7 metri. L’incidente è avvenuto in una zona vicina a San Francisco, famosa come “Scivolo del Diavolo”, probabilmente proprio per la sua altezza. Lo riporta Repubblica.

La Tesla si è ribaltata per poi atterrare sulle quattro ruote dopo la terribile caduta. Alcuni testimoni hanno subito chiamato i soccorsi. I due adulti sono stati soccorsi da un elicottero, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di estrarre dal veicolo i due bambini, figli della coppia, rispettivamente di 9 e 4 anni.

Il capo dei vigili del fuoco ha definito quanto accaduto “un vero miracolo”, dal momento che difficilmente il dirupo lascia scampo a chi precipita dalla cima. Tuttavia, le forze dell’ordine hanno osservato che nel punto in cui l’auto è precipitata la strada non era dissestata, per quanto non vi fosse la presenza di un guard rail.

Stando a quanto riporta Repubblica, che cita le dichiarazioni della polizia, “gli investigatori credono che la tragedia sia stato un atto intenzionale da parte dell’uomo” alla guida. Si tratta di Dharmesh Patel, medico 41enne di Pasadena. Sul caso si continua a indagare per fare chiarezza.