MIRACOLO IN COLOMBIA: QUATTRO BAMBINI RITROVATI VIVI DOPO UN INCIDENTE AEREO E 40 GIORNI NELLA GIUNGLA

Sono stati trovati vivi quattro bambini sopravvissuti ad un incidente aereo avvenuto il primo maggio scorso nella selva del Guaviare del dipartimento di Caquetà, in Colombia.Lo riferisce il quotidiano...

Sono stati trovati vivi quattro bambini sopravvissuti ad un incidente aereo avvenuto il primo maggio scorso nella selva del Guaviare del dipartimento di Caquetà, in Colombia.

Lo riferisce il quotidiano El Tiempo, definendo il ritrovamento "un miracolo".

"Li abbiamo trovati tutti vivi" hanno comunicato i militari al governo nazionale.

I quattro fratellini - Lesly Mucutuy di 13 anni, Soleiny Mucutuy di nove, Tien Noriel Ronoque Mucutuy, di quattro, e Cristin Neriman Ranoque Mucutuy di undici mesi - sono sopravvissuti ad un incidente aereo nel quale sono morte tre persone (due piloti e una donna).

I soccorritori avevano trovato degli indizi dei bambini nella selva, tra cui tracce di una capanna di foglie, impronte recenti di scarpe e alcuni oggetti, fra cui un paio di forbici, un paio di scarpe da tennis di piccola misura, un asciugamano e un pannolino usato. Nelle ricerche sono stati impiegati oltre 200 uomini, comprese le forze speciali dell'esercito (ANSA).