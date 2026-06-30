Misericordia di Paternò, concluso il Servizio Civile: tutti i giovani scelgono di restare come volontari

Paternò – Un anno di impegno, crescita e solidarietà che si conclude con il risultato più bello: tutti i giovani che hanno preso parte al progetto di Servizio Civile Universale "Uniti per il Prossimo" hanno deciso di continuare il loro percorso all'interno della Misericordia di Paternò come volontari.

Si è concluso nei giorni scorsi il progetto relativo all'anno 2025-2026 della Confraternita di Misericordia di Paternò, un'esperienza che per dodici mesi ha visto i ragazzi impegnati quotidianamente al servizio della comunità, offrendo assistenza e supporto a tante persone con professionalità, disponibilità e grande umanità.

Durante l'anno di servizio i giovani operatori hanno affiancato i volontari della Misericordia nelle numerose attività svolte sul territorio, vivendo un'importante esperienza di formazione personale e civica. Un percorso che, oltre a lasciare un segno nei ragazzi, ha contribuito a rafforzare lo spirito di solidarietà della Confraternita.

Il dato che più di ogni altro racconta il valore del progetto è la scelta compiuta da tutti i partecipanti: al termine del Servizio Civile Universale nessuno ha lasciato l'associazione. Tutti hanno infatti deciso di proseguire il proprio impegno entrando a far parte stabilmente del gruppo dei volontari della Misericordia di Paternò.

Grande soddisfazione è stata espressa dal governatore Luigi Aiello.

«Questo è il risultato più bello che potessimo sperare. Significa che il seme della solidarietà ha messo radici profonde nei loro cuori. Un ringraziamento speciale va ad Alessio, Lucia e Salvo per lo straordinario servizio svolto durante questo anno. Sapere che hanno scelto di rimanere al nostro fianco come volontari ci riempie di gioia e ripaga ogni sforzo. Desidero inoltre ringraziare sentitamente l'Operatrice Locale di Progetto, Giusy Galvagna, e la mia vice, Veronica Correnti, per aver seguito i ragazzi giorno dopo giorno con costanza, passione e dedizione. Questi giovani hanno rappresentato e continueranno a rappresentare un bene prezioso per l'intera comunità paternese».

Il progetto "Uniti per il Prossimo" si conferma così un'importante occasione di crescita e di cittadinanza attiva, capace non solo di formare i giovani, ma anche di trasformare un anno di servizio in un impegno destinato a proseguire nel tempo.

Al termine dell'esperienza, il Governatore e il Direttivo della Confraternita di Misericordia di Paternò ODV hanno rivolto un sentito ringraziamento ai ragazzi per il lavoro svolto, accogliendoli ufficialmente nella grande famiglia della Misericordia come nuovi volontari.