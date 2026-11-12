Misericordia di Paternò, festa per l'arrivo di un'ambulanza e di un mezzo per disabili

Misericordia di Paternò, festa per l'arrivo di un'ambulanza e di un mezzo per disabili

Nella serata di ieri, a Paternò, la locale Misericordia ha vissuto un momento di festa con l'inaugurazione di due nuovi mezzi destinati al servizio della comunità. Ad accrescere il parco mezzi, un'ambulanza donata dalla Misericordia di Acireale e un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, donato dalla Fondazione Opera Michelangelo Virgillito.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose Misericordie del comprensorio, a testimonianza del forte legame che unisce le confraternite del territorio. Presenti anche il presidente del Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania, Alfredo Distefano, il Saggio Nazionale Annalisa Schillaci ed uno dei commissari straordinari del Comune di Paternò, il viceprefetto Rosanna Mallemi, il Comandante della Polizia Locale Giovanni Rizzo ed il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri Francesco Iervolino.



Ad accompagnare il momento sul piano spirituale sono stati Padre Alfredo Caltabiano , correttore spirituale della Confraternita, e Padre Juan Miguel Sanchez Pedrajas, in rappresentanza della Fondazione Opera Michelangelo Virgillito, che hanno impartito la benedizione ai nuovi mezzi. Nel corso della serata non sono mancate le parole di apprezzamento nei confronti dell'operato della Misericordia di Paternò, da anni punto di riferimento per la cittadinanza nell'assistenza e nel sostegno alle fasce più fragili della popolazione.



«Dopo tanti anni, ritorna presso la Misericordia di Paternò un'ambulanza che ci permetterà di poter offrire un servizio più completo alla cittadinanza – è stato sottolineato dai vertici della Confraternita –. Un forte ringraziamento alla Fondazione Virgillito che ha voluto credere in noi donandoci questo nuovo mezzo e alla Misericordia di Acireale che ha voluto regalarci un mezzo tanto utile.

Da non dimenticare l'impegno dei volontari che grazie ai servizi svolti hanno permesso di trovare le somme utili al ripristino e l'adeguamento dei mezzi inaugurati». Con l'arrivo dei due veicoli, la Misericordia di Paternò potrà ampliare e rafforzare la propria attività sul territorio, garantendo trasporti sanitari e servizi di accompagnamento sempre più vicini ai bisogni dei cittadini.