MISERICORDIA PATERNÒ, GRANDE ADESIONE PER LA RACCOLTA ABITI USATI

Grande adesione per l’iniziativa di raccolta abiti usati promossa dalla locale Confraternita di Misericordia, svoltasi ieri mattina presso Piazza Umberto I a Paternò. Un “cuore” pulsante di beneficenza, grazie ai numerosi cittadini che hanno sposato il progetto attraverso la donazione di vestiti, coperte e scarpe – ancora in buone condizioni – contribuendo attivamente a questa nobile causa promossa dai volontari paternesi.

Ad esprimere gratitudine alla cittadinanza, per la risposta eccezionale, sono gli stessi volontari che si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento: "Siamo profondamente commossi dalla generosità dimostrata dai nostri concittadini. Grazie al contributo di tutti coloro che ancora una volta ci hanno dato fiducia, sarà possibile aiutare chi si trova in situazioni di bisogno in maniera concreta e tangibile.

Ringraziamo anche il sindaco Nino Naso per averci concesso di poter realizzare la raccolta in piazza".

L'iniziativa non solo ha offerto l'opportunità ai residenti di Paternò di donare abiti che possono avere una seconda vita, ma ha anche contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della solidarietà e dell'aiuto reciproco. Quanto raccolto, a fine giornata, è stato poi trasportato alla “Bisaccia del Pellegrino” grazie al supporto logistico della Misericordia di Santa Maria di Licodia. Nei prossimi giorni, saranno gli stessi volontari della Misericordia di Paternò a collaborare con i volontari del centro caritatevole paternese per la catalogazione e la distribuzione degli abiti usati ai più bisognosi della città.