MISERICORDIE CATANESI A FIANCO DELLE PARROCCHIE PER LE VACCINAZIONI COVID-19

Anche le Misericordie del Comitato Provinciale di Catania si spenderanno attivamente sabato 3 aprile all’interno della campagna vaccinale contro il Sars-Cov2 pianificata all'interno di oltre 500 parro...

Anche le Misericordie del Comitato Provinciale di Catania si spenderanno attivamente sabato 3 aprile all’interno della campagna vaccinale contro il Sars-Cov2 pianificata all'interno di oltre 500 parrocchie siciliane. Destinatari dell’iniziativa, resa possibile grazie ad un accordo tra l’assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana e la Conferenza episcopale siciliana, saranno soggetti di età compresa tra i 69 e i 79 anni senza nessuna patologia. Un evento che vedrà il coinvolgimento di centinaia di volontari “giallo-ciano”, che già in queste ore stanno supportando i parroci delle oltre 50 parrocchie delle diocesi di Catania e Acireale aderenti, attraverso la raccolta della prenotazioni, l’allestimento degli hub vaccinali all’interno dei locali parrocchiali e la pianificazione della logistica dell’evento.

«Continua l'impegno delle Misericordie, in prima linea, nella lotta contro la pandemia da Coronavirus», spiega il presidente del Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania Alfredo Distefano. «Come già fatto per gli screening presso “drive-in” dell’area metropolitana catanese o presso l’aeroporto “Vincenzo Bellini”, i nostri volontari non potevano che rispondere numerosi alla richiesta di supporto che è pervenuta dai parroci che spesso sono anche correttori spirituali delle nostre associazioni. Centinaia di volontari saranno al fianco della cittadinanza presso gli hub vaccinali allestiti all’interno delle parrocchie catanesi e già da qualche giorno stanno raccogliendo le adesioni di chi intenderà vaccinarsi. Speriamo che in tanti aderiranno a questa importante opportunità che Cei e Regione stanno offrendo ai siciliani».