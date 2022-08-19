MISERICORDIE CATANESI IN PARTENZA PER STROMBOLI

Non solo supporto sanitario ma anche attività di Protezione civile. Sono partiti questa mattina con direzione Stromboli 6 volontari del Comitato delle Misericordie della provincia di Catania per suppo...

Non solo supporto sanitario ma anche attività di Protezione civile. Sono partiti questa mattina con direzione Stromboli 6 volontari del Comitato delle Misericordie della provincia di Catania per supportare le attività di ripristino della normalità a seguito della frana verificatasi negli scorsi giorni dopo un forte temporale che ha violentemente colpito l’isola delle Eolie. I volontari, che appartengono alle Misericordie di Catania Porto e di Pedara, opereranno sul posto in sinergia con i Vigili del Fuoco ed altri volontari inviati sull’isola su attivazione del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione.

«Il Comitato delle Misericordie di Catania» ha detto il presidente Alfredo Distefano «ha risposto prontamente non appena attivati dal Drpc e dalla sala operativa regionale delle Misericordie (SOR SICILIA) mettendo a disposizione i propri uomini e mezzi. Al momento, sull’isola, viene richiesto supporto solamente di uomini e non di mezzi. I volontari partiti questa mattina garantiranno un turnover a chi sin dalle prime ore dopo la frana è arrivato a Stromboli e da giorni sta spalando fango dalle abitazioni e dalle strade dell’isola. Le Misericordie, parte integrante del sistema di Protezione Civile regionale e nazionale, non sono solo sanitario ma anche tanto altro».