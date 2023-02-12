MISSILI RUSSI ATTRAVERSANO LO SPAZIO AEREO RUMENO E MOLDAVO

Durante l’attacco russo di questa mattina, due missili hanno attraversato lo spazio aereo rumeno e moldavo. Lo afferma il comandante in capo delle forze armate dell’Ucraina Valery Zaluzhny su Facebook...

Durante l’attacco russo di questa mattina, due missili hanno attraversato lo spazio aereo rumeno e moldavo. Lo afferma il comandante in capo delle forze armate dell’Ucraina Valery Zaluzhny su Facebook: “l’11 febbraio alle 10:18, due missili da crociera Kalibr russi hanno attraversato il confine di Stato dell’Ucraina con la Repubblica di Moldavia. Intorno alle 10:33, questi missili hanno attraversato lo spazio aereo rumeno per poi rientrare nello spazio aereo dell’Ucraina nel punto di intersezione del confine dei tre Stati. I missili sono stati lanciati dal Mar Nero”.

L’ambasciatore russo è stato convocato al Ministero degli Esteri della Moldavia dopo le segnalazioni di violazione dello spazio aereo del Paese.