ARRESTATO MISTERBIANCHESE IN TRASFERTA A VIZZINI, PER FURTO DI MARMITTE

I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno arrestato un 32enne di Misterbianco ed un 28enne di Aci Castello, entrambi pregiudicati, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

La nuova frontiera del guadagno facile (ma illecito) si chiama “catalizzatore”, un componente dell’impianto di scarico delle autovetture che è tanto utile per la salvaguardia dell’ambiente quanto prezioso per commercianti senza scrupolo che, ricavandone preziose quantità di metalli nobili contenuti al loro interno, ne commissionano i furti con relativi gravi costi per le vittime del reato, costrette ad affrontare elevati costi di ripristino della propria autovettura dai danni cagionati dai ladri che, in verità, “operano” di taglio e senza particolari accortezze.

I due arrestati erano stati notati aggirarsi nei pressi di un soccorso stradale in Contrada Pietre Bianche ed i militari infatti, immediatamente accorsi, hanno subito constatato il taglio della rete di recinzione trovando il 32enne ancora all’interno del perimetro dell’area privata nonché in possesso di un catalizzatore appena asportato con una smerigliatrice a batteria da un’autovettura mentre il complice, invece, lo attendeva all’interno di un Fiat Doblò con un ulteriore impianto di scarico già

trafugato e vari utensili da lavoro.

I militari hanno quindi restituito al proprietario dell’autosoccorso il materiale rubato, mentre hanno tradotto i due arrestati al carcere di Caltagirone in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. (g/t)