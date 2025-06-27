MISTERBIANCO, 27 GIUGNO 2025 – DISAGI SULLA SS 121 PER UN CAMION IN PANNE: TRAFFICO RALLENTATO VERSO
Anche oggi, come purtroppo accade frequentemente, si registrano forti disagi sulla Superstrada 121. Nella mattinata del 27 giugno 2025, un camion ha subito un guasto meccanico, fermandosi sulla corsia di marcia nei pressi della discesa di Misterbianco in direzione Catania.
Il mezzo, attualmente in attesa di rimozione, sta ostacolando il normale flusso del traffico, provocando rallentamenti e lunghe code che si estendono fino allo svincolo di Piano Tavola.
Fortunatamente non si è trattato di un incidente, ma le ripercussioni sul traffico restano significative. I disagi potrebbero continuare fino alla completa rimozione del veicolo.
Si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione in prossimità del tratto interessato e, se possibile, a utilizzare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi.