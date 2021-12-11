MISTERBIANCO, 27ENNE UCCISA IN STRADA COLPI DI PISTOLA, AL MOMENTO NESSUNA IPOTESI ESCLUSA

Probabile ennesimo caso di femminicidio in provincia di Catania.E’ avvolto nel ‘giallo’ l’omicidio di Giovanna Cantarero, detta Jenny, la 27enne uccisa nella tarda serata di ieri in Via Nobel tra le f...

Probabile ennesimo caso di femminicidio in provincia di Catania.

E’ avvolto nel ‘giallo’ l’omicidio di Giovanna Cantarero, detta Jenny, la 27enne uccisa nella tarda serata di ieri in Via Nobel tra le frazioni di Montepalma e Lineri, in territorio di Misterbianco.

La donna era appena uscita dal panificio-pasticceria in cui lavorava quando sono stati esplosi contro dei colpi di arma da fuoco, uno dei quali l’ha ferita mortalmente.

La vittima lascia una figlia di meno di due anni.

Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Catania e del Sis per i rilievi e accertare la dinamica del delitto.

Sull'accaduto indagano i carabinieri del Comando provinciale di Catania e gli uomini del Sis, il reparto di investigazioni scientifiche. I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Catania, hanno sentito per tutta la notte testimoni, amici e familiari per ricostruire le ultime ore di vita della donna e le sue frequentazioni e per risalire al movente e all’autore dell’omicidio.

Al momento, nessuna ipotesi è esclusa: né quella del femminicidio né che l’omicidio sia maturato in altri ambiti.