Misterbianco, addio alla barriera dell’ex Circumetnea: Montepalma e Lineri finalmente collegate

Dal 18 giugno via alla rimozione delle barriere sull'ex Circumetnea: miglioreranno i collegamenti tra Montepalma e Lineri.

Misterbianco, 11 giugno - Ultimata la rimozione dei vecchi binari della dismessa Ferrovia Circumetnea, l'Amministrazione comunale di Misterbianco ha ottenuto il via libera per l’apertura dei nuovi collegamenti viari lungo l’ex tracciato ferroviario tra i quartieri di Montepalma e Lineri. Lo rende noto il sindaco Marco Corsaro, preannunciando per il prossimo giovedì 18 giugno l'avvio dei lavori di rimozione delle barriere esistenti, a seguito dell’intesa raggiunta con l’Agenzia del Demanio.



«L’Agenzia del Demanio – afferma il sindaco Marco Corsaro – ha riconosciuto il grande interesse pubblico del progetto di riconnessione urbana che stiamo portando avanti. Apriremo i nuovi varchi mantenendo un impegno assunto con i cittadini e compiamo un nuovo passo concreto verso una viabilità più funzionale tra Montepalma e Lineri.

È un intervento che si attendeva da anni e che contribuirà a migliorare gli spostamenti quotidiani di migliaia di persone». L’accordo fra Comune e Demanio consente di realizzare i nuovi varchi stradali, nel dettaglio alle intersezioni tra via Barbato e via Ferrara e tra via Deledda e via Ferrara, migliorando la circolazione e la connessione tra due delle aree più popolose della città.



Contestualmente, il Comune di Misterbianco prosegue l’iter per la realizzazione della greenway urbana prevista lungo il sedime della vecchia ferrovia. «L’acquisizione dell’ex tracciato ferroviario – aggiunge Corsaro – ci consente inoltre di proseguire nella trasformazione di un’infrastruttura dismessa in una nuova opportunità di sviluppo urbano per Misterbianco.

Accanto ai collegamenti viari, continuiamo infatti a lavorare al progetto della greenway, un investimento da oltre tre milioni di euro che restituirà questo spazio alla città con nuove funzioni e servizi». Il sindaco Corsaro ha infine ringraziato l’Agenzia del Demanio, la Ferrovia Circumetnea, il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Santo Tirendi e gli uffici comunali per il lavoro svolto nel raggiungimento dell’intesa.



