MISTERBIANCO, AL VIA DOMANI LA RISAGOMATURA DEL MANTO STRADALE SULLA SS 121 E USCITA TANGENZIALE: POSSIBILI DISAGI

Saranno avviati lunedì 19 settembre i lavori di risagomatura del manto stradale dello svincolo SS 121, della rotonda e delle rampe di accesso.

L’Amministrazione comunale con ordinanza n. 135 del 16/09/2022 ha disposto la chiusura per il tempo necessario alla risagomatura del tratti stradali eseguiti in sequenza e che riguarderanno nello specifico lo svincolo tangenziale E 45 (chiusura tratto percorso alternativo 1) la bretella di collegamento direzione Catania (chiusura tratto percorso alternativo 2) e la chiusura di corsia alternata della rotonda dello svincolo SS 121 con viabilità ridotta (chiusura tratto percorso alternativo 4).

Le lavorazioni avranno una durata di circa una settimana per un costo di € 130.000.

L’amministrazione comunale e l’assessore ai Lavori pubblici Santo Tirendi raccomanda ai cittadini in transito con la massima cautela e di procedere ad andatura lenta per evitare ulteriori disagi alla circolazione.