MISTERBIANCO: ANCORA NESSUNA TRACCIA DELL'UOMO INDAGATO PER L'OMICIDIO DI JENNY

Nessuna traccia ancora dell'uomo indagato per l'assassinio di Giovanna Cantarero, detta Jenny, 27 anni, uccisa a colpi di pistola venerdì sera in una strada della periferia tra Misterbianco e Catania nella frazione di Laneri. L'uomo avrebbe avuto una relazione definita "burrascosa" con la vittima ed è irreperibile dalla notte del delitto.

Giovanna Cantarero, dopo aver finito il turno nel panificio dove lavorava, è stata assassinata mentre aspettava la madre con una collega che ha assistito alle fasi del delitto. I carabinieri continuano la caccia all'uomo giorno e notte con numerosi posti di blocco ma soprattutto tentando di trovare l'indagato da amici o parenti che potrebbero dargli ospitalità.

Giovanna Cantarero, nonostante le prime notizie descrivano una relazione difficile, con litigi quasi quotidiani, con l'uomo ricercato, non ha mai presentato denuncia.

Lascia una figlia di meno di due anni avuta da un uomo con cui aveva una relazione anni fa.