MISTERBIANCO: ARMI DA GUERRA NASCOSTE IN UN TERRENO, UN ARRESTO

La Polizia di Stato ha tratto in arresto: • TIRENNI Giuseppe (cl. 1975), ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma da guerra e relativo munizionamento. Nell’ambito di attività info-investig...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto: • TIRENNI Giuseppe (cl. 1975), ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma da guerra e relativo munizionamento. Nell’ambito di attività info-investigativa, personale della Squadra Mobile Sezione “Antidroga”, ha appreso che TIRENNI Giuseppe deteneva, in un appezzamento di terreno sito in contrada Quartararo, in territorio di Misterbianco, armi da guerra.

Effettuati gli opportuni accertamenti, nel pomeriggio di ieri è stata eseguita perquisizione domiciliare ad esito della quale, abilmente occultata in un incavo ricavato nel telaio di una porta di un fabbricato ivi insistente, è stata rinvenuta una pistola mitragliatrice a raffica Skorpion cal.7,65 con relativo caricatore rifornito con cartucce del medesimo calibro, dotata di silenziatore.

Nel prosieguo della perquisizione è stato rinvenuto e sequestrato un fucile ad aria compressa marca WEIHRAUCH, modificato.

Espletate le formalità di rito, TIRENNI Giuseppe è stato associato presso la casa circondariale di Catania - piazza Lanza.