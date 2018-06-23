MISTERBIANCO: ARRESTATA COPPIA SORPRESA A RUBARE DA "BRICOMAN"

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 36enne e la convivente 28enne di Aci Sant’Antonio, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.Dotati di...

Dotati di zaino e borsa opportunamente schermati per eludere il sistema antitaccheggio, la coppia ha razziato diversa merce dagli espositori del punto vendita BRICOMAN attivo nell’area commerciale del “Centro Sicilia”.

Grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale e l’Arma territoriale una pattuglia li ha potuti bloccare in tempo mentre tentavano di guadagnarsi la fuga in auto.

La merce, del valore di oltre 300 euro, è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del punto vendita.