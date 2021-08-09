MISTERBIANCO. ARRESTATI DUE LADRI AL “CENTRO SICILIA”

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza due pregiudicati catanesi di 20 e 58 anni, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.Grazie alla collabora...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza due pregiudicati catanesi di 20 e 58 anni, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Grazie alla collaborazione tra l’Arma territoriale e gli addetti alla sicurezza in servizio nei numerosi centri commerciali di Catania e provincia, i militari di pattuglia sono immediatamente intervenuti nei pressi del negozio BRICOMAN S.r.l, ubicato all’interno dell’ipermercato "Centro Sicilia", per bloccare e perquisire i due “compari” che poco prima avevano rubato del materiale elettrico ed idraulico del valore complessivo di circa 600 euro.

La merce, che avevano occultato all’interno di una scatola, è stata interamente recuperata e restituita al direttore dell’esercizio commerciale, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.