MISTERBIANCO: ARRESTATI DUE LADRI DI RUOTE IN VIA ITALO SVEVO

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, nella flagranza, hanno arrestato un 26enne ed un 46enne del posto perché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Un solerte cittadino animato da senso civico intorno alla mezzanotte ha avvisato telefonicamente il 112 della presenza dei due che stavano armeggiando su una Fiat 500 parcheggiata lungo la via Italo Svevo.

La pattuglia è così riuscita ad arrivare in men che non si dica trovando i due che proprio in quel momento, vista la loro inaspettata “sgradita” visita, erano saliti sulla loro Fiat Punto di colore bianco dirigendosi verso la via Etna.

I militari si sono immediatamente messi alle loro calcagna riuscendo a fermarli subito e, dopo aver effettuato una perquisizione, hanno effettivamente rinvenuto sul sedile posteriore dell’autovettura un crick idraulico, una chiave a croce e, manco a dirlo, una ruota che i due avevano appena smontato dalla 500.

Non hanno ovviamente addotto giustificazioni assumendosi invece la responsabilità di ciò che avevano fatto, motivo per il quale il giudice ha poi convalidato l’arresto disponendo i domiciliari per entrambi.