MISTERBIANCO: ARRESTATO PER DETENZIONE E SPACCIO DI DROGA
A cura di Redazione
26 luglio 2019 11:59
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il pregiudicato 42enne RUSSO Giuseppe del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica etnea per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso nel dicembre 2017.
L’uomo, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dovrà espiare la pena di tre anni in regime di detenzione domiciliare come disposto dall’A.G..