MISTERBIANCO: Arrestato per ricettazione e riciclaggio
A cura di Redazione
11 maggio 2018 08:49
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 58enne Filippo GIARDINA del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
Condannato dai giudici per ricettazione e riciclaggio, reati commessi a Misterbianco nel 2007, dovrà scontare una pena equivalente ad anni 3 e mesi 2 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.